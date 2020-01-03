Polise silah sıkan sokak çetesine darbe

polise silah sıkan, kent genelinde yaralama olaylarına karışarak korku salan sokak çetesine operasyon düzenlendi. Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde gece sokakta yürüyen Z.Ç., motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastane kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis de kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gün, saldırganların izine 19 Mayıs Mahallesi'nde ulaşan polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Ancak toplantı halinde bulunan ve bulundukları bölgede bir 'sokak çetesi' gibi organize şekilde hareket eden şüpheliler, operasyonu fark edince polise ateş ederek kaçmak istedi. Ekipler kaçan İsa A. (22), Sinan T. (25), Müslüm D. (26), Halil A. (26) ve Orhan D.'yi (27) yakaladı. Şüphelilerin kaçarken ara sokakta yere attığı 2 adet ruhsatsız tabancayla yine ruhsatsız olduğu belirlenen bir adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sinan T. tutuklanırken, diğer şüpheliler de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.

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