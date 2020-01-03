Umudunu yardım kampanyasına bağladı

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18 yıl önce diyabet teshisi konulan ve rahatsızlıgı her geçen gün ilerleyerek organlarına zarar veren Semir Köseoglu, 9 aydan bu yana yataga mahkum hayat sürüyor. Diyabetten kaynaklı sinirlerin hasar görmesi nedeniyle "polinöropati" hastalıgı teshisi de konulan 40 yasındaki Köseoglu, 7 gün 24 saat agrılarını dindirmesi için omurilikle boynuna takılan elektro sok cihazıyla yasama tutunı geçindirebilmek adına aldıgı borçları ödemekte zorlanan baba, rahatsızlıgının yanı sıra 3 ay hapis cezasıyla da karsı karsıya... Saglık sorunlarının yanı sıra maddi açıdan da zor durumda olan Köseoglu ailesi, valilik izni ile baslatılan kampanya kapsamında kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Samandag ilçesinde yasayan Semir Köseoglu, 9 aydır yataga mahkum yasadıgını söyledi.