Yeni yıl Gaziantep’in başarı yılı olacak

S
üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından genel bir değerlendirme yaptı. Süper Lig'de ilk yarıyı dokuzuncu sırada bitirmenin önemli olduğunu ifade eden Büyükekşi, 2020 yılında da sürdürülebilir başarılar kazanmak istediklerini belirtti.
GÜZEL BİR SENEYİ GERİDE BIRAKTIK
2019 yılının Gaziantep şehri için çok önemli geçtiğini ifade eden Büyükekşi, "2019 yılında Gaziantep şehrimiz, Onursal Başkanımız Adil Sani Konukoğlu başkanlığında hakettiği yer olan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayarak tarihe geçmiştir. Gelinen noktaya baktığımızda ise takımımız topladığı 24 puanla, Süper Lig'de 9. basamakta sezonun ilk yarısını kapattı"
ifadesini kullandı.
İSTİKRAR İÇİN BAŞARI DEVAM EDECEK
Yeni yıl içir de temennide bulunan Başkan Büyükekşi, "Gerçekten geriye dönüp bakıldığı zaman, unutulmayacak bir yıl oldu diyebilirim. Bu başarıların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve istikrarı sağlayabilmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki, yeni yıl tüm insanlara olduğu gibi futbol takımımız için de başarıların daim olduğu dolu bir olur"
dedi.
DEVRE ARASI KAMPI ÇOK ÖNEMLİ
Süper Lig
'de devre arası kamp dönemi ve transferlerle de ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Ligde 24 puan topladık diye işlerin bittiğini ve ligde kaldık gibi bir düşünceye asla katılmamamız gerekiyor. Her geçen gün üzerine koyarak, daha üst sıralara yükselmek istiyoruz. Hocamız Sumudica ile de hedefimizi ilk on sıra olarak dile getirmiştik"
diye konuştu.
"KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR"
GAZIANTEP Tek Yürek kampanyasının da devam ettiğini dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Gaziantep Tek Yürek kampanyası kapsamında Gaziantep'te oldukça verimli bir geceyi geride bıraktık. Taraftarlarımızın ve şehrimizin desteğiyle bu kampanyamız devam ediyor. Umut ediyorum ki, taraftarlarımız yeni yılda da takımlarına destek olmaya devam edeceklerdir" dedi.