Yeni yıl Gaziantep’in başarı yılı olacak

üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından genel bir değerlendirme yaptı. Süper Lig'de ilk yarıyı dokuzuncu sırada bitirmenin önemli olduğunu ifade eden Büyükekşi, 2020 yılında da sürdürülebilir başarılar kazanmak istediklerini belirtti.2019 yılının Gaziantep şehri için çok önemli geçtiğini ifade eden Büyükekşi,ifadesini kullandı.Yeni yıl içir de temennide bulunan Başkan Büyükekşi,dedi.'de devre arası kamp dönemi ve transferlerle de ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Büyükekşi,diye konuştu.GAZIANTEP Tek Yürek kampanyasının da devam ettiğini dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Gaziantep Tek Yürek kampanyası kapsamında Gaziantep'te oldukça verimli bir geceyi geride bıraktık. Taraftarlarımızın ve şehrimizin desteğiyle bu kampanyamız devam ediyor. Umut ediyorum ki, taraftarlarımız yeni yılda da takımlarına destek olmaya devam edeceklerdir" dedi.

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