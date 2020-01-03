Yolcu otobüsüyle kaçak ürün taşıdılar

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gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsüyle kaçak ürün nakliyatı yapıldığını belirledi. Polis, plakasını tespit ettiği otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında bulunan İncirlik Park alanındaki uygulama noktasında durdurdu. Aracın bagajında arama yapan ekipler, bavul, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı 140 cep telefonu, 980 elektronik sigara kartuşu ve 760 paket sigara buldu. Bunun üzerine, otobüsün muavinleri Ö.Ç. ve U.A. ile yolcu konumundaki F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.