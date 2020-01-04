200 bin dönüm arazi sular altında

Adana'da, etkisini sürdüren kuvvetli sağanak nedeniyle göle dönen 200 bin dönüm tarım arazisindeki suları tahliye etmek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri, 10 farklı bölgede çalışma yapıyor. Seyhan, Sarıçam, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde devam eden sağanakta 2 günde metrekareye 260 kilogram yağmur düştü.İlçelerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı caddelerde çöküntüler meydana geldi. Sağanak, sonraki günlerde yerini hafif yağışlara bıraktı. İlçelerdeki 200 bin dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Toprağın yağmura doyması nedeniyle, bazı tarlalarda sular henüz çekilmedi. Arazilerde ekili buğday ve narenciye ürünleri büyük zarar gördü. Adana Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin zararlarının giderilmesi için çalışma başlatılacağını açıkladı. DSİ'ye ait iş makineleri de tarlalardan suların tahliye edilmesi ve drenaj kanallarını açmak için 10 farklı bölgede çalışma başlattı. Adana Valiliği'nin oluşturduğu kriz masası ekipleri de helikopterlerle çalışmaları anbean takip ediyor.Yüreğir ilçesindeki Düzce ve Çotlu mahallelerinde yaklaşık 700 dönüm tarım arazisinde çiftçilik yapan İsmail Deniz, şiddetli yağışlarda tarlalarının sular altında kalmasına alıştıklarını ancak bu suların normalde 1-2 günde çekilirken son yağışların fazlalığı nedeniyle suların çekilmediğini ve yağışların dün itibariyle yeniden başladığını kaydetti.Su tahliye kanallarının yetersiz olduğunu, bazen de tıkandığını kaydeden Deniz, kanalların denize döküldüğü noktada bulunan pompa sayısının da artırılması gerektiğine dikkat çekti. Tarlalardaki suyun tahliyesi için kullanılan ancak bitki artıkları nedeniyle tıkanan kanalı açmak amacıyla kendilerinin de yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Deniz, "Yağmur devam ediyor. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

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