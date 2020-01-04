Anamur’da mantar bereketi yaşanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Abanoz ve Kaş yaylası eteklerinde, Kükür, Kılıç ve Çaltıbükü mahallelerinde bulunan çam ormanında mantar bereketi yaşanıyor. Anamur'un yanı sıra Bozyazı ilçesinin Tekmen ve Tekeli bölgesinde de çam agaçları eteklerinde boy atan mantarlar yöre halkını sevindiriyor. Gün boyunca mantar aramaya çıkan yöre halkı ormanın derinliklerine dalarak, doğanın cömertliğini ve konukseverliğininden yararlanarark mantar topluyorlar. Yanlarında getirdikleri kova ve poşetlere mantarla dolduranlar memnun olurken bazıları da 'Kısmetimiz bu kadarmış' demekle yetiniyor.