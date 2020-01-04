Ay: 5 Ocak, Adana’nın gurur günüdür

BUGÜN NELER OLDU

Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 5 Ocak günün sıradan bir gün olmadığını belirten Başkan Ay, "Adana'nın kurtuluş destanında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiği gündür. 5 Ocak, Adana'nın gurur günüdür" dedi. Başkan Ay, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e kurtuluş ilhamını veren ilin Adana olduğunu belirterek "5 Ocak 1922 tarihi, Adana için sıradan bir tarih olmaktan ziyade, büyük bir anlam teşkil ediyor. Milletimiz her türlü imkansızlıklara rağmen, bağımsızlık destanı yazarak, gücünü bütün dünyaya göstermiştir" dedi.