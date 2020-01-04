Büyükşehir Polonya’da bilgilendirme yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan AB hibeliErasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında şehrimizde ve Avrupa'da Alzheimer ve Alzheimer başlangıcı olan kişilere yönelik "USE OR LOSE" (Kullan veya kaybet) adlı projenin dördüncü ulus ötesi toplantısı Polonya'nın Szczecin şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya; yurtdışı ortakları olan İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Yunanistan'ın yanı sıra yurtiçinden de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesi proje koordinatörü tarafından proje yönetimi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Proje kapsamında, başta 65 yaş ve üstü yaşlılar olmak üzere, Alzheimer başlangıcı olan kişilere ve onların ailelerine yönelik uğraş terapi kılavuzu oluşturulması için ortaklar arasında görev ve sorumluluklar belirlendi.