Dağtekin Ailesi’nin çatısı uçtu

çıkan hortumdaevlerininçatısı uçunca kurduklarıçadırda yaşayanaile, bebekleriyleperişan oldu. Karataşilçesinde, denizde hortumçıktı ve yaklaşık 30 kilometreboyunca ilerledi. Yüreğir ilçesinebağlı Yunusoğlu HürriyetMahallesi'ne ulaştığında ise hortumişsiz Medet Dağtekin'in evinivurdu.Hortumda Dağtekin'in, eşi Çağla,çocukları Yeşim (1,5) ve Melike(4 aylık) için varını yoğunu ortayakoyarak yaptırdığı evin çatısı uçtu.Uçan çatı düştüğü komşularınınevinin balkonuna da zarar verdi.Evlerinde misafirleri varken birdençatıları uçan ailenin dahasonra da yağan yağmurlardabütün eşyaları kullanılamazhale geldi. Evlerinin yanındakiboş arsaya küçükbir çadır kuranaile şimdi buradayaşamlarını sürdürüp kendilerinegelecek yardımı bekliyor.Kendisinin de çatı uçtuktansonra enkazın altında kaldığınıbelirten Medet Dağtekin, "Abimlermisafirliğe gelmişlerdi. Dışarıdanda ses geliyordu. Bir baktım kihortum. Hemen kızımı aşağıyaindirdim daha tam kapıdan çıkmadançatı havaya uçtu" dedi.Medet Dağtekin, "Evimin çatısınıyapsınlar bana yeter. Çocuklarımlarezil oldum. Çadırda kalıyorum.Her şey mahvoldu. Sağlambir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.Çağla Dağtekin ise, "Eşiminyanına yetiştim ama çatı uçtu.Bebeğim beşiğin altında kaldı.Kıyamet koptu zannettim. Şimdiçadırda kalıyoruz. Yetkililer yardımetsin. Her şey olduğu gibi duruyor.Çocukların sütü bile kalmadı. Busoğukta çocuklar da hasta oldu"ifadelerini kullandı.

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