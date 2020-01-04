Dağtekin Ailesi’nin çatısı uçtu

ADANA'DA
çıkan hortumda
evlerinin
çatısı uçunca kurdukları
çadırda yaşayan
aile, bebekleriyle
perişan oldu. Karataş
ilçesinde, denizde hortum
çıktı ve yaklaşık 30 kilometre
boyunca ilerledi. Yüreğir ilçesine
bağlı Yunusoğlu Hürriyet
Mahallesi'ne ulaştığında ise hortum
işsiz Medet Dağtekin'in evini
vurdu.
Hortumda Dağtekin'in, eşi Çağla,
çocukları Yeşim (1,5) ve Melike
(4 aylık) için varını yoğunu ortaya
koyarak yaptırdığı evin çatısı uçtu.
Uçan çatı düştüğü komşularının
evinin balkonuna da zarar verdi.
Evlerinde misafirleri varken birden
çatıları uçan ailenin daha
sonra da yağan yağmurlarda
bütün eşyaları kullanılamaz
hale geldi. Evlerinin yanındaki
boş arsaya küçük
bir çadır kuran
aile şimdi burada
yaşamlarını sürdürüp kendilerine
gelecek yardımı bekliyor.
Kendisinin de çatı uçtuktan
sonra enkazın altında kaldığını
belirten Medet Dağtekin, "Abimler
misafirliğe gelmişlerdi. Dışarıdan
da ses geliyordu. Bir baktım ki
hortum. Hemen kızımı aşağıya
indirdim daha tam kapıdan çıkmadan
çatı havaya uçtu" dedi.
Medet Dağtekin, "Evimin çatısını
yapsınlar bana yeter. Çocuklarımla
rezil oldum. Çadırda kalıyorum.
Her şey mahvoldu. Sağlam
bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.
Çağla Dağtekin ise, "Eşimin
yanına yetiştim ama çatı uçtu.
Bebeğim beşiğin altında kaldı.
Kıyamet koptu zannettim. Şimdi
çadırda kalıyoruz. Yetkililer yardım
etsin. Her şey olduğu gibi duruyor.
Çocukların sütü bile kalmadı. Bu
soğukta çocuklar da hasta oldu"
ifadelerini kullandı.