Erhan ÖZMEN: 2020’de kervan yolda kalır mı?

Bir yılı bitirip yeni bir yıla merhaba derken iş insanlarına ve ekonomistlere sorulan değişmez soru:Kendi adıma her yıl bu soruyuekseninden uzaklaşmadan, iyi yönde değerlendirmeye çalıştım hep. Türk insanın krizlerle mücadele edebilme başarısından aldım gücümü. Hızla değişen gündeme uyum sağlama becerisinden aldım umudumu.Toplumumuzun bu becerisinin zararı yok mu? Olmaz mı, hem de büyük zararı var. ZiraHep anlık ve kısa vadeli çözümlerle ilerliyoruz.Ama 2019 yılını yolda kalan bir kervanı tekrar yola çıkarmanın sevinci ile kapattık. 1961 yılında Devrim'le başlayan yerli otomobil hedefimize 2019'da ulaştık. Bize bu gururu yaşatanlara teşekkür ediyorum.Aslında küresel olarak da baktığımızda piyasalar 2020 yılına morali yüksek girmişti. Ama dün Amerika'nın İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi işleri iyice karıştırdı.Görünen o ki 2020 yılı küresel siyaset ve ekonomi için zor geçecek. Ortadoğu daha da karışacak, Amerika başta olmak üzere barı daha çok müdahale edecek ve piyasalar da bu olanlara tepkisini verecek. Zaten saldırının ardından jeopolitik risklerdeki artış endişesiyle petrol ve altın fiyatları yükselişe geçti. Petrol 4 ayın zirvesine oturdu.Bundan sonraki süreç bölgemizde yine zor mu olacak…

BUGÜN NELER OLDU