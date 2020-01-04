Formalar dolapta değil sahada

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Şehitkâmil Belediye Spor Kulübü büyük erkekler basketbol takımı, 2019-20 sezonundane galibiyetle başladı. Şehitkâmil sahasında Kolej Vakfıspor Kulübü'nü 107- 65 yendi.Basketbol branşında alt yapı modeli ile farklı yaş gruplarında parke üzerinde mücadelesini sürdüren yeşilsiyahlı ekip, ustaların performanslarını sergileyecekleri ligde de zirveyi hedefliyor.ile iş birliği içerisinde farklı projeler hayata geçirirken sporcu, antrenör ve hakem eğitimlerini de desteklemeyi sürdürüyor. Büyükler Erkekler Basketbol Ligi'nde yaş sınırlaması olmadığından farklı yaş gruplarındaki tüm basketbolcuların müsabık faaliyetlerini sürdürebildiğini ve bu kategoride düzenlenen organizasyonların sezon boyunca başarıyla yürütüldüğünü ifade eden