Formalar dolapta değil sahada

GAZIANTEP'TE Şehitkâmil Belediye Spor Kulübü büyük erkekler basketbol takımı, 2019-20 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'
ne galibiyetle başladı. Şehitkâmil sahasında Kolej Vakfıspor Kulübü'nü 107- 65 yendi.Basketbol branşında alt yapı modeli ile farklı yaş gruplarında parke üzerinde mücadelesini sürdüren yeşilsiyahlı ekip, ustaların performanslarını sergileyecekleri ligde de zirveyi hedefliyor. Şehitkamil Belediyesi, TBF Gaziantep İl Temsilciliği
ile iş birliği içerisinde farklı projeler hayata geçirirken sporcu, antrenör ve hakem eğitimlerini de desteklemeyi sürdürüyor. Büyükler Erkekler Basketbol Ligi'nde yaş sınırlaması olmadığından farklı yaş gruplarındaki tüm basketbolcuların müsabık faaliyetlerini sürdürebildiğini ve bu kategoride düzenlenen organizasyonların sezon boyunca başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol camiasını kutladı.