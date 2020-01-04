Galatasaraylı Celil kaplan oldu

üper Lig ekiplerinden'ın U-21 takımında forma giyen orta saha oyuncusu, TFF 1. Lig takımlarından'a 6 aylığına kiralandı.Ayrıca'iekiplerinden'te kiralamak istemiş transfer olmamıştı.Bu arada turuncu-beyazlı ekip, devre arası kamp çalışmalarına'nde yaptığı antrenmanla başladı.Antrenman koşu ve kültür fizik hareketleriyle başladı.Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda pas çalışması yapan turuncu-beyazlı ekip, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Teknik adam İpekoğlu,diye konuştu.

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