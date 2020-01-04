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Galatasaraylı Celil kaplan oldu

Ligin ikinci yarısında hata yapmak istemeyen , Galatasaray’ın yıldız isimi Celil Yüksel ile sezon sonuna kadar anlaştı. Yüksel’i birçok kulüp transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 4.1.2020
Galatasaraylı Celil kaplan oldu
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın U-21 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Celil Yüksel, TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'a 6 aylığına kiralandı. 22 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor istemiş ancak sarı- kırmızılı ekibin Sivas'tan genç oyuncuyu oynatma garantisi istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ayrıca Yüksel'i İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralamak istemiş transfer olmamıştı.

TAKIM TOPBAŞI İÇİN SAHADA
Bu arada turuncu-beyazlı ekip, devre arası kamp çalışmalarına Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde hazırlıklarını Adana'da sürdürecek olan Toros Kaplanı, devre arası kamp hazırlıklarına start verdi. Antrenman koşu ve kültür fizik hareketleriyle başladı.

İKİNCİ YARI ZORLU GEÇECEK
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda pas çalışması yapan turuncu-beyazlı ekip, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Teknik adam İpekoğlu, "İkinci yarı çok zorlu geçecek. Bunun bilinci ile çalışıyoruz. İnşallah ligi iyi bir noktada bitiriz" diye konuştu.

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Galatasaraylı Celil kaplan oldu
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