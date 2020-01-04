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Hamilelik döneminde Hepatit C taraması şart

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Hamilelik döneminde Hepatit C taraması şart
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. H. Kaya Süer, ülkede düşük oranda görülmesine rağmen anne adaylarının hamilelik döneminde mutlaka hepatit c enfeksiyonu taraması yaptırması gerektiğini belirtti. Anneden bebeğe geçme özelliğine sahip olan Hepatit C virüsünün (HCV), Flaviviridae ailesi olan Hepasivirus cinsinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Hepatit C virüsünün anneden çocuğa sıklıkla vajinal doğum esnasında bulaştığını belirtti. Vajinal doğum esnasında virüsün bulaşması ile birlikte bebekte saptanan virüs varlığının %20 – 55 oranında kendiliğinden temizlendiğini söyleyen Doç. Dr. Süer, "HCV'nin bir başka bulaş yolu olan maternal bulaş yani anne karnında veya doğum sonrasında virüs geçiş sıklığının % 2 – 20 aralığında değiştiği bildirilmektedir. Anne adayının kanında 100.000 IU/ml düzeyinde viral yük var ise bebeğe bulaşma oranı yüksektir. Yapılan araştırmalarda bu düzeyin altında viral yükü olan anne adaylarının da bebeğe hastalığını geçirdiği bazı olgularda gösterilmiştir" dedi.
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Hamilelik döneminde Hepatit C taraması şart
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