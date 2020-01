Hamilelik döneminde Hepatit C taraması şart

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. H. Kaya Süer, ülkede düşük oranda görülmesine rağmen anne adaylarının hamilelik döneminde mutlaka hepatit c enfeksiyonu taraması yaptırması gerektiğini belirtti. Anneden bebeğe geçme özelliğine sahip olan Hepatit C virüsünün (HCV), Flaviviridae ailesi olan Hepasivirus cinsinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Hepatit C virüsünün anneden çocuğa sıklıkla vajinal doğum esnasında bulaştığını belirtti. Vajinal doğum esnasında virüsün bulaşması ile birlikte bebekte saptanan virüs varlığının %20 – 55 oranında kendiliğinden temizlendiğini söyleyen Doç. Dr. Süer, "HCV'nin bir başka bulaş yolu olan maternal bulaş yani anne karnında veya doğum sonrasında virüs geçiş sıklığının % 2 – 20 aralığında değiştiği bildirilmektedir. Anne adayının kanında 100.000 IU/ml düzeyinde viral yük var ise bebeğe bulaşma oranı yüksektir. Yapılan araştırmalarda bu düzeyin altında viral yükü olan anne adaylarının da bebeğe hastalığını geçirdiği bazı olgularda gösterilmiştir" dedi.