Hedefleri yeni yıl kutlamalarıydı

Adana'da polisin, yeni yıl kutlamaları öncesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2'si Iraklı, 4'ü Suriyeli toplam 6 zanlının, örgütün Suriye'deki kamplarında askeri ve siyasi eğitim aldıkları ortaya çıktı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, istihbaratla ortak yürüttüğü çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın, 6 kişilik bir uyuyan hücresi deşifre edildi. Türkiye'ye mülteci kılığında yasadışı giriş yaptıkları tespit edilen zanlıların, kentteki yeni yıl kutlamalarını hedef alıp, yılbaşını kana bulayacak saldırı gerçekleştirebilecekleri ihtimali üzerine 30 Aralık'ta operasyon için düğmeye basıldı.Özel harekatın da destek verdiği operasyonda Iraklı vatandaşları Ahmed Tair Mezyed Almovla (35) ve Mehdi Mohsin Hasso Najar (52) ile birlikte Suriyeli olan Mamun Aburas (34), Abdulfettah Elhammede (31), Saleh Semmuri (33) ve ağabeyi Cemil Semmuri (37) gözaltına alındı. Söz konusu zanlıların, DEAŞ'a yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin itiraf ve teşhisleri sonrasında deşifre oldukları öğrenildi.Zanlıların örgütün Suriye'deki kamplarında askeri ve siyasi eğitim aldıkları, Almovla ve Aburas'ın, DEAŞ'ın ele geçirdiği bölgelerdeki petrol rafinerisi ve hastane gibi kritik noktaların güvenliğini sağladığı iddia edildi. Najar, Elhammede ve Semmuri kardeşlerin de örgütün sözde cihat ilan ettiği Suriye topraklarında karşı istihbarat toplayıp, silahlı çatışmalarda da aktif bir rol aldığı öne sürüldü.Suriye'de oldukları dönemde terör örgütünden aylık düzenli olarak maaş alan zanlıların, bunun 10'da birini de yine örgüte zekat olarak verdikleri de ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Ahmed Tair Mezyed Almovla, Mamun Aburas ve Mehdi Mohsin Hasoo tutuklanırken, Cemil Semmuri 'ev hapsi cezası' aldı. Saleh Semmuri ve Abdulfettah Elhammede de sınır dışı edildi.

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