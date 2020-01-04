Hentbolda büyük heyecan

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alantamamlandı.nda yapılan müsabakalarda, sporcuların mücadeleleri maçlara renk kattı. Müsabakaların sonunda kızlarda, erkeklerde isetakımları birinci oldu. OKUL Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır,şeklinde konuştu.