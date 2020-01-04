Hentbolda büyük heyecan

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları
tamamlandı. Asım Savaş Spor Salonu'
nda yapılan müsabakalarda, sporcuların mücadeleleri maçlara renk kattı. Müsabakaların sonunda kızlarda Akdeniz Koleji
, erkeklerde ise Orhan Gazi Ortaokulu
takımları birinci oldu. OKUL Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Çekişmeli ve hırs dolu maçlar izleme fırsatı bulduk. Şimdiye dek birçok okulumuz sporcularına kupa ve madalya verdik. Unutulmamalıdır ki önemli olan sadece ödül almak değil başarının devam etmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Umarım ilerleyen yıllarda başarılarınıza başarı katarak İlimizi en iyi bir şekilde temsil edeceksiniz"
şeklinde konuştu.