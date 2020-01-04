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Hentbolda büyük heyecan

Okullararası Yıldız Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Hentbolda büyük heyecan
ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Asım Savaş Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda, sporcuların mücadeleleri maçlara renk kattı. Müsabakaların sonunda kızlarda Akdeniz Koleji, erkeklerde ise Orhan Gazi Ortaokulu takımları birinci oldu. OKUL Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Çekişmeli ve hırs dolu maçlar izleme fırsatı bulduk. Şimdiye dek birçok okulumuz sporcularına kupa ve madalya verdik. Unutulmamalıdır ki önemli olan sadece ödül almak değil başarının devam etmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Umarım ilerleyen yıllarda başarılarınıza başarı katarak İlimizi en iyi bir şekilde temsil edeceksiniz" şeklinde konuştu.
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Hentbolda büyük heyecan
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