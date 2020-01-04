Kurtuluşun 100. yılı 200 farklı etkinlikle kutlanacak

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı 200 farklı etkinlikle kutlanacak. Etkinlikler 'İstiklalin 100 Akı Kahramanmaraş' adı altında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlikler 12 Şubat'a kadar sürecek. 12 Şubat'ta yapılacak etkinliklere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Milli mücadelenin 100. yılında Kahramanmaraş etkinlikleri kapsamında; konserler, halk oyunları, top atışı, mehteran gösterileri, konferanslar, fotoğraf sergileri, eğitici seminerler, tiyatro gösterileri, gezici sinema tırı, ışık ve havai fişek gösterileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yıllardır devam eden ve kurtuluş mücadelesinde mahalli mücadeleye katılan grupların giydiği kıyafet olan çete geleneği de yaşatılacak. Çete kıyafeti giyen çeteler davul eşliğinde sokak sokak gezecek. Ülkenin çeşitli şehirlerinden davet edilen gaziler, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne katılmak üzere şehre gelecekler. Milli Mücadele şehitlerinin resimleriyle isimlerinin yer aldığı duvar şeklinde yaptırılan pano Trabzon caddesinde 12 Şubat'a kadar sergilenecek. Tarihi Ulu Camii'de, Milli Mücadele şehitlerinin ruhlarına bağışlanmak üzere okunan 2020 adet Hatm-i Şerifin Duası yapılacak. 12 Şubat'ta finali yapılacak etkinliklerin tümü 100 sayfalık almanak halinde basılıp özel koleksiyon haline getirilecek. 12 Şubat'ta yapılacak final programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, anlamlı gün için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

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