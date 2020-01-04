Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler

BUGÜN NELER OLDU

, yılbaşı günü nöbetçi olan eczacı Vehbi N. ve 2 oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci saldırıyı kınadı. Olay, yılbaşı gecesi Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eczacı Vehbi N. ve 2 oğlunun işlettiği ve o gün nöbetçi olan eczaneye gelen bir kişi reçetesini vererek ilaçlarını aldı. Eczaneden ayrıldıktan bir süre sonda tekrar eczaneye gelen bir grup Vehbi N. ve oğullarına reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesi ile saldırdı. Yüzlerinden aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişi olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan eczacılar, kendilerine saldıran ismi öğrenilemeyen kişilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.