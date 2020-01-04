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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ Adıyaman karayolu üzerinde otomobil bariyerlere çarptı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Burak Özdemir idaresindeki 23 AB 386 plakalı otomobil sürücüsü Balkar Beldesi Organize Sanayi Bölgesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şeyda Fırat Özdemir yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 kişi yaralandı
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