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Ova çiftçisinin yüzü gülecek

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 4.1.2020
Ova çiftçisinin yüzü gülecek
HATAY'DA Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Reyhanlı Barajı'nun tamamlanmasının ardından ova çiftçisinin yüzünün güleceğini bildirdi. Zaroğlu, 2020'ye umut, barış, mutluluk, temennisiyle girdiklerini belirterek, "Reyhanlı Barajı'nda sona gelindi. 9 bin 271 Metre Kret Uzunluğundaki Reyhanlı Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı. Amik ovasına bereketi taşıyacak ovanın çiftçilerimizin yüzünü güldürecek mega proje, Reyhanlı Barajı İle Amik Ovası taşkınlardan korunacak. Reyhanlı Barajı İle 600 Bin Dekar arazi sulanacak. Reyhanlı Barajında Yaklaşık 480 milyon metreküp su depolanacak.
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Ova çiftçisinin yüzü gülecek
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