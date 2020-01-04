Selden zarar görenlere yardım elini uzattılar

BUGÜN NELER OLDU

Şey Bir Gülücük İçin Derneği geçtiğimiz hafta selden zarar gören Seniha Çobanoğlu İlkokulu öğrencilerine kıyafet, ailelerine ise ev malzemeleri yardımında bulundu. Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği yönetim kurulu üyesi Sevilay Kaplan gönüllüler ile biraraya gelerek hemen harekete geçti. Toplanan malzemeler en kısa sürede öğrenciler ve ailelerine ulaştırıldı. Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği Başkanı Harun Kaplan 2019'da yaptıkları projelerle birçok çocuğa ulaştıklarını belirtti. 2020 yılında ise daha çok çocuğa ulaşıp onları daha çok mutlu etmek istediklerini belirten Kaplan, 2020 yılının tüm insanlık için mutlu huzurlu sağlıklı geçmesini diledi. Kaplan, "Emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ediyorum" dedi.