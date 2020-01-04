Şifreli konuştular yakayı ele verdiler

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü, Antakya ve diğer ilçelerde ortaklaşa yaptıkları operasyonla esrar, captagon hap, metanfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sorumlu olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Alay Komutanlığı merkez ve ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü ile 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyon da toplam 25 kişi göz altına alındı. Kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok fazla sahte para, satışa hazır halde esrar, captagon hap, metanfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, güvenlik güçlerine yakalanmamak ve dikkat çekmemek için, aile fertlerini de kurye olarak kullandıkları, kendi aralarında haberleşirken şifreli (Acıktım, Yemek var mı?= uyuşturucu var mı?) ( Başım ağrıyor ilaç var mı?= Uyuşturucuya ihtiyacım var.) ( Hava durumu nasıl? = Ortam güvenli mi?) gibi şifreli kelimeler kullandıkları bunun yanında ilimizde ikamet eden Suriyeli vatandaşlar ve kadınlara da kuryelik ve satış yaptırdıkları tespit edildi.

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