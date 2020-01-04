Üç çocuk engelli motosikleti çaldı

BUGÜN NELER OLDU

bedensel engellinin motosikletini çalıp, yakıtı bitince bırakıp kaçan 3 çocuktan 2'si yakalandı. Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 159 Sokak'ta 4 çocuk babası bedensel engelli İsmail Çiçek'e (42) ait üç tekerlekli motosiklet evinin bahçesinden çalındı. Çiçek'in şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Motosikleti 13 yaşındaki üç çocuğun çaldığını belirleyen ekipler, şüpheli çocuklardan 2'sini yakaladı. Motosikletin, yakıtı bittikten sonra 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir sokağa terk edildiği tespit edildi. Şüpheli çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Aracına kavuşan İsmail Çiçek, motosikletin 1998 yılında dönemin Adana Valisi Oğuz Kağan Köksal tarafından hediye edildiğini belirterek, bulunmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti. Çiçek, motosikletini bulan polislere teşekkür ederek, "Bu motosiklet benim ayaklarımdı. Çalındığı günden beri evden çıkamadım ve günlük işlerimi yapamadım. Bulunduğu için çok mutluyum." dedi.