Uludağ: Kurtuluş hissini uyandıran memleket Adana

BUGÜN NELER OLDU

düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılını kutlayan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, canları ve kanları pahasına Adana'yı düşmandan temizleyen atalarımızın vermiş olduğu mücadelenin sonucu bu günlere geldiklerini söyledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmetle andığını ifade eden Başkan Uludağ, "5 Ocak Kurtuluş Gününü kutluyorum" dedi. Yayımladığı kutlama mesajında "5 Ocak, bağımsızlığa olan bir tutkudur" diyen Başkanı Uludağ, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk`e kurtuluş hissini uyandıran ilk memleket Adana'dır. Bu sebeple de milli mücadelede önemi büyüktür. 98 yıl önce verilen büyük mücadeleler sonucunda, bugün bizler rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Adana'mızın düşman işgalinden kurtarılması için Atalarımızın vermiş olduğu mücadele bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur5 Ocak Kurtuluş Gününü kutluyorum" dedi.