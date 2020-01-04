Yapay gölde öğrenci nöbeti

BUGÜN NELER OLDU

yaklaşık 15 gündür devam eden yağmur nedeniyle bir okulun yanında bulunan inşaat temelinde oluşan yapay gölde öğrenciler düşerek boğulmasın diye polis nöbet tuttu. Kent genelinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi D400 karayolu üzerinde bulunan bir inşaatın temelinde biriken yağmur suları temeli adeta 'yapay göle' çevirdi. Vatandaşalar durumu polise bildirdi. Polis, inşaatın yanında bulunan okulun öğrencilerinin suya düşerek boğulmaması için yapay gölün etrafına şerit çekerek nöbet tutmaya başladı. Suyun tahliye edilmesi için belediye yetkililerine haber veren ekipler, gölün kenarından öğrencilerin güvenli bir şekilde geçene kadar bir yere ayrılmadı.