Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gaziantep'in teknoloji odaklı dönüşümü sürecinde en önemli kentlerden birisi olduğunu belirterek, kentteki üniversite ve şirketlerin TÜBİTAK projelerinden daha fazla yararlanması için yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi. Mandal, "Teknofest ilk kez İstanbul dışında, Gaziantep'te yapılacak. 2020 Gaziantep yılı olacak" dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen "Teknoloji Odaklı Yeni Süreçler" programında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, HKÜ ile önemli ilişkilerinin olduğu söyledi. TÜBİTAK'ın danışma kurulu başta olmak üzere HKÜ'den akademisyenlerin de olduğunu anımsatan Prof. Dr. Mandal, "Bugün Gaziantep'te 15 üst yöneticimizle birlikte kurumlarla görüşmeler yaparak bilgilendirmelerde bulunuyoruz. HKÜ'yü de yakından izliyoruz" diye konuştu. Gaziantep'te üniversiteler, sanayiciler ve bilim insanlarıyla toplantılar yaparak TÜBİTAK ile yapılacak işbirlikleri ve projeleri konuştuklarını kaydeden Mandal, "Küresel ölçekle bilimsel gelişmelerde ilk 10 ülkeyi anlamak lazım. Ülke olarak 49. sıradayız, bazen sayılarda kayboluyoruz ama girdi ve çıktıları da ayrıca dikkate almak gerekiyor. Türkiye girdi noktasında büyük hamleler yapıyor, ciddi kaynak ayırıyor ama bunu çıktıya dönüştürmede henüz yeniyiz. TÜBİTAK kaynaklarını daha etkin kullanmamız gerekiyor" dedi. TÜBİTAK açısından 2020 yılının Gaziantep ile daha yakından ilişkiler yılı olacağını kaydeden Mandal, "Bizim de içinde olduğumuz Teknofest ilk kez İstanbul dışında, burada yapılacak. Yine TÜBİTAK Gaziantep Bilim Merkezi'nin inşaatına başlanılacak. 2020 yılı Gaziantep için dolu dolu geçen bir bilim ve teknoloji yılı olacak" şeklinde konuştu. HKÜ'nün 10 yıllık bir üniversite olmasına rağmen TÜBİTAK ile ilgili çalışmalarda vakıf üniversiteleri arasında 12. sırada, tüm üniversitelerde ise 42. sırada yer aldığını açıklayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ise, "Girişimci bir üniversiteyiz, yenilikçi bir ekosistemimiz var. Kurulu yapılarımız buna göre tasarlanıp, düzenlendi" dedi. 2014 yılında Teknoloji Transfer Ofisi kurduklarını anımsatan Prof. Dr. Edibe Sözen, "Akademisyen ve lisansüstü öğrencilerimiz bu alanda projeler hazırlıyorlar" diye konuştu.

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