5 Ocak Adana’nın gurur günüdür

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Adana'nındüşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kurtuluş Savaşı'nın tohumlarının Adana'da atıldığını söyledi. Mesajında Atatürk'ün Adana'ya geldiğinde söylediği 'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur.' sözlerini hatırlatan Başkan Kocaispir, "5 Ocak Adana'nın onur ve gurur günüdür. Şanlı ecdadımızın kurtuluşumuz için verdiği mücadeleyi gelecek kuşaklara anlatmak hepimizin görevidir'' dedi. Geçmişini bilmeyen milletlerin, geleceklerine asla yön veremeyeceklerini, tarihten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kocaispir "5 Ocak 1922 günü Adanalı Kurtuluş destanında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaparak bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Adana şanlı bir mücadele ile 5 Ocak 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. Vatan Mücadelesinde kaybettiğimiz bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.