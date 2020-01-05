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Erdemli’de kar yağışı elektrik direklerini devirdi

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Erdemli’de kar yağışı elektrik direklerini devirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 27 mahallede 290 elektrik direği devrildi. 20 mahalle yapılan çalışmalarla tekrar elektriğe kavuşurken, 7 mahallede onarım çalışması sürüyor. Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 1 haftadır etkisini gösteren yağmurla karışık yoğun kar yağışının buza dönüşmesi, aşırı yük nedeniyle 290 elektrik direğinin devrilmesine neden oldu. 27 mahallenin elektrikleri kesilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 20 mahalle yeniden enerjiye kavuştu.
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Erdemli’de kar yağışı elektrik direklerini devirdi
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