Gençler paletli yüzmede gururlandırdı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız
ve Küçükler Kış Şampiyonası
'na Şehitkamil Belediye Spor Kulübü
sporcularının performansı
damga vurdu. Yeşil-siyahlı altın paletler,
organizasyon süresi boyunca yarışları 4 kez
birincilikle tamamladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 27-29 Aralık 2019 tarihlerinde GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, heyecanlı mücadelelere sahne oldu.
Şampiyonada, 29 spor kulübünden 139'u
kız, 141'i erkek toplam 280 sporcu yarıştı. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, 23 sporcu ve 2 antrenör ile Gaziantep'i temsil etti.
Organizasyonda kulvarlar,
heyecan dolu yarışlara sahne oldu.
SUÜSTÜ, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirilen yarışlarda Şehitkamilli altın paletler, 4 kez birinci, 8 kez ikinci ve 4 kez üçüncü olarak büyük bir başarıya daha imza attılar.