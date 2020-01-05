Güngör: Geleceğimizi gençler şekillendirecek

BUGÜN NELER OLDU

K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Çınar Kasrı Tesisleri'nde gençlere yönelik program düzenledi. Programda Asım'ın Nesli Vakfı'nın gençleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın Nesli" derken neyi kastettiğini, bu anlamın günümüzde nelere karşılık geldiğini, kendi tecrübelerinden yola çıkarak gençlerle paylaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Çınar Kasrı Tesisleri'nde gençlere yönelik gerçekleştirilen programa Başkan Güngör katıldı. Güngör, "Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: / İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' diyen Mehmet Akif Ersoy'un hayalini kurduğu gençlik; fikirleriyle günümüzde de faaliyetlerini sürdürüyorlar" dedi. Güngör, "Sizler geleceğimizi şekillendirecek olan Asım'ın Nesli'siniz. Sorumluluğunuz çok büyük. Fakat bununla birlikte büyük imkanlarsa da sahipsiniz. Bunları doğru bir şekilde kullanmak önemlidi" diye konuştu.