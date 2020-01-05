Hataylı futbolcular Sivas’ta kaza yaptı

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HataysporKulübü'nün U-16 takımı sporcularını taşıyan otobüs Sivas'ta kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 3 sporcunun yaralandığı öğrenildi. Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, U-16 takımının sporcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı duyuruldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "U-16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir.