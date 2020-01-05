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’da imzayı attı

Giriş Tarihi: 5.1.2020
İstanbul’da imzayı attı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un kamp programı belli oldu. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adanasporlu futbolcular 2 Ocak Perşembe günü Adana'da toplanarak ikinci devre kamp çalışmalarına start verdi. Kamp döneminde iki hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor, 6 Ocak Pazartesi günü Kozanspor ile 11 Ocak Cumartesi günü ise Pozantı Gençlik Spor takımı ile hazırlık maçı yapacak. Turuncu-beyazlılar, devre arası kamp hazırlıklarını ve TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarını Adana'da sürdürecek. Bu arada turuncu-beyazlılar Atiker Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Savaş Polat'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Savaş Polat kendisini Adanasporlu yapan imzayı attı.
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İstanbul’da imzayı attı
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