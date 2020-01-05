İstanbul’da imzayı attı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un kamp programı belli oldu. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adanasporlu futbolculargünü Adana'da toplanarak ikinci devre kamp çalışmalarına start verdi.iletakımı ile hazırlık maçı yapacak. Turuncu-beyazlılar, devre arası kamp hazırlıklarını ve TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarını Adana'da sürdürecek. Bu arada turuncu-beyazlılar Atiker'da forma giyen defans oyuncusu'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Başkanile İstanbul'da bir araya gelenkendisiniyapan imzayı attı.