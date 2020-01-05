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’ta 100. Yıl etkinlikleri

Kalesi’nden atılan havai fişek tüm şehri aydınlattı, 100. Yıl etkinlikleri görkemli havai fişek gösterisiyle başladı

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Kahramanmaraş’ta 100. Yıl etkinlikleri
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kahramanmaraş Kalesinde yapılan havai fişek ve lazer gösterisi tüm şehri aydınlattı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinlik 12 Şubat'a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Anadolu'nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş'ın kurtuluşu olan 12 Şubat'tır" dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, "100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilere dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraş'ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Şubat'ta okulların tatil edildiği açıklandı.
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Kahramanmaraş’ta 100. Yıl etkinlikleri
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