Karda kaybolan Ali Kaçar’ın ailesi umutlu

BUGÜN NELER OLDU

23 ARALIK 2019tarihinden bu yana Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Musabozulduğu Yaylası Dedeli Mevkisinde özel eğitimli Jandarma, AFAD, Erdemli Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri Ali Kaçar'ın aranmasına aşırı kar ve yağmur yağışı nedeni ile ara verildi. 2 bin 200 rakımda kaybolan Ali Kaçar'ın eşi Durdu Kaçar (64) eşinin bulunmasını istedi. Durdu Kaçar kızları Fatma Kılıç, Selma Uysal, Derya Kaçar ve torunu Azra Kılıç ile birlikte evlerinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak umutlu olduklarını ve aramada emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söylediler. Şu ana kadar arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm yetkililere teşekkür eden Durdu Kaçar, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Arama yapan ekiplere takviye yapılması gerekiyor. Devletin büyüklüğü buradadır. Bursa Uludağ'da kaybolan iki kişi nasıl bulundu ise kocam da bulunabilir. Arazi şartları çok zor ancak biz de çok zordayız. Ölümü sağ mı bilmiyoruz. Biran evvel eşimin bulunmasını istiyorum" dedi.