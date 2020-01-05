Niğde’de çocuk üniteleri yenilendi

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NiğdeÖmer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk bölümleri yenilendi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, yenilenerek hizmete girdi. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nin tamamen yenilenerek 7 hasta kapasiteli hizmet verdiğini, 32 yatak kapasiteli Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin de yenilenerek hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Başhekim Günaydın, "Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ni modern bir hale getirdik. Şu anda 6 hastamız bu ünitemizde tedavi görüyor. Tamamen düzenledik ve şu an yenilenmiş şekilde hizmete sunduk. Bunun dışında hastanemizde bulunan Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ni de aynı şekilde modernleştirdik" dedi.