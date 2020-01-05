ŞAHIN çocuklara masal kitabı okudu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Çocuk Kütüphanesi'nin 3'üncü yılı kutlamaları kapsamında masal okuma etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuklara, "Bu Kış Kimse Üşümeyecek" adlı masal kitabını okudu, çocuklarla sohbet etti. Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyan Merkez Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklara okuma kültürü aşılamak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı. Okuma eyleminin önemini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için masal kitabı okundu, günün anısına pasta kesildi, zabıta, polis ve itfaiye çalışanları meslekleri hakkında çocuklar bilgilendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kitap okumanın gelecek planlamasında önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çocuk kütüphanesi çok önemli, sizi olabildiğince erken kitaplarla tanıştırmamız gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığını erkenden kazanmanız gelecekte sizin için büyük bir şans olacaktır" dedi. Şahin, "Bizim de sizin okuma alışkanlığınızı sürdürebilmeniz için uygun ortamlar sağlamamız en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Çocuk kütüphanemizde her yaşta çocuğun okuyacağı kitaplar mevcut. Bunun yanı sıra uygulamalı eğitimlerimiz de gerçekleşiyor. Örneğin, polis memurumuz, mesleği hakkında siz değerli çocuklarımıza önemli bilgiler aktarıyor. Bunun gibi birçok önemi yüksek meslek gruplarından çalışanlar çocuklarımıza bilgiler veriyor. Dolayısıyla kütüphanemizde çocuklar için çok güzel çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

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