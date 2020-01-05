Sevindiren ihracat artışı

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2019 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak 7 milyar 471 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı Aralık ayında Gaziantep'in ihracatı bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,2 oranında artışla 624 milyon 924 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yılsonu hedefi olan 7,5 milyar dolar seviyesinde ihracat yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu rakamların elde edilmesi için taşın altına sadece ellerini değil gövdesini koyan bütün sanayici ve ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. İller bazında bakıldığında dikkat çeken hususların bulunduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, "Devlet yatırımı, otomotiv ve savunma sanayi gibi ağır sanayi yatırımları olmaksızın Gaziantep'in sektör yelpazesi, üretim gücü ve motivasyonu ile 2019 yılında gösterdiği başarı tüm illere örnek olmalıdır. 2019 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında İstanbul ihracatını yüzde 1,0, Kocaeli yüzde 7,9, İzmir 0,3, Ankara 7,8, Gaziantep 7,7, Manisa 0,4 artırırken, Bursa, Sakarya, Manisa, Denizli ve Hatay'ın ihracatı maalesef düşüş göstermiştir" diye konuştu.