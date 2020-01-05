Su ürünleri kanununda değişiklik konuşuldu

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1380Sayılı Su Ürünleri Kanununu 22.11.2019 tarihinde 30956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla ele alınarak bu doğrultuda ilgili kurumlar tarafından yapılması gereken çalışmalar belirlendi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ile ilgili yetkililer katıldı. Su kira bedellerinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) yatırılması, Yediemin depolarının yerlerinin belirlenmesi ve idari para cezalarının güncellenmesi konularında görüşlerin paylaşıldığı toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı, Vali Demirtaş'ın tüm kurum ve kuruluşlarının alınan kararlar doğrultusunda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etmesinin ardından görüş alışverişinde bulunulması ve gerekli değerlendirmelerin yapılmasıyla sürdü.