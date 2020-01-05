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Tarsus’ta 2 katlı ev alev alev yandı

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Tarsus’ta 2 katlı ev alev alev yandı
Mersin'in Tarsus İlçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Sağlık Eğitim Vakfı'na ait SEV İlkokulu'nun tarihi binasının hemen yakınında bulunan ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı ahşap ev tamamen yanarken, yangında 4 kişi dumandan etkilenerek, Devlet hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir İtfaiyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda, çevrede bulunan ve yine ahşap olan diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
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Tarsus’ta 2 katlı ev alev alev yandı
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