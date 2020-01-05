Tütüneker heyecanlandırdı

TFF 1. Lig takımlarındanun teknik direktörü'nun transferi hakkında konuştu. Tütüneker,ifadelerini kullandı.Teknik adamtaraftarın heyecanla beklediği cevabı da verdi,diye konuştu.Tütüneker,Fatih Hocamızın geçmişinitartışmaya gerek yok.şeklindekonuştu.Sezon başında Bursaspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Muhammed Şengezer'in transferi gerçekleşirse 22 yaşındaki oyuncu yetiştiği memletinin takımına karşı da forma giyecek.

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