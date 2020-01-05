Tütüneker heyecanlandırdı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'
un teknik direktörü Uğur Tütüneker; Muhammed Şengezer ve Fernandao
'nun transferi hakkında konuştu. Tütüneker, "Kaleci, 8 numara ve santrfor pozisyona transferlerimiz olacak. Muhammed Şengezer'le görüşüyoruz. Birkaç gün içerisinde bu transfer netleşecek. Muhammed'i takımımızda düşünüyoruz olmazsa da iyi bir kaleci alacağız"
ifadelerini kullandı.
DURUM HAFTAYA NETLİK KAZANA
Teknik adam Tütüneker
taraftarın heyecanla beklediği cevabı da verdi, "Devre arası transferleri çok zor. Komple takımı da değiştirmek istemiyorum. Son haftalarda oyuncularımız istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Fernandao olur mu, olmaz mı? Bilmiyorum, Fernandao'yla bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki hafta netlik kazanacak"
diye konuştu.
TERİM YARDIMCI OLMAK İSTİYOR
Tütüneker, "Fatih Terim hocamız, 'Takımımızdan düşündüğünüz futbolcu varsa biz her şeye açığız. Adana Demirspor'a yardımcı olmak istiyorum' dedi.
Fatih Hocamızın geçmişini
tartışmaya gerek yok. Ülke futboluna ve Galatasaray'a katkıları ortada. Fatih Terim, Adana Demirspor'un Süper Lig'de olmasını istiyor. Adana Demirspor'a bu noktada yardımcı olmak istiyor"
şeklinde
konuştu.
BURSA'DA YETİŞTİ
Sezon başında Bursaspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Muhammed Şengezer'in transferi gerçekleşirse 22 yaşındaki oyuncu yetiştiği memletinin takımına karşı da forma giyecek.