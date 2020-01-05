Uyuşturucuya geçit verilmedi

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 150 kilogram plaka halinde toz esrar, 20 kilogram kubar esrar, 115 bin adet captagon hap, bin adet extacy hap ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 33 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik yapılan incelemeleri sonucunda Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Antakya, Altınözü ve Reyhanlı'da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 150 kilogram plaka (toz) esrar, 20 kg kubar esrar, 115 bin adet captagon hap, bin adet extacy, 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 kişi Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardandan Altınözü Adliyesine sevk edildi.