Adana Kebabı siyez pidesiyle servis edildi

ADANA'DA bir kebapçı, Adana kebabını genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olan siyez buğdayından dünyada ilk kez elde edilen siyez pidesiyle servis etti. Kentteki diyetisyen ve doktorlara yedirilen pide ve kebap, tam not aldı. Diyetisyenler glüten alerjisi olmayanlara yemelerini önerdi. Adana'da fırın işletmecisi Fahri Aslan, Kastamonu'ya özgü siyez buğdayından dünyada ilk kez pide üretti. Bu pideye de kentteki bir kebapçı talip oldu ve isteyenlere Adana kebabını siyez pidesiyle servis etmeye başladı. Yiyen müşteriler de kebap ve pideyi çok beğenince dükkan sahipleri kentteki 4 doktor ve 32 diyetisyeni kebapçıya davet etti. Pideyi hazırlayan Fahri Aslan, "Biz beyaz ekmeğe savaş açtık. 2 yıllık bir çalışma siyez pidesi. Faydalarını bütün bilim insanları açıklıyor zaten. Siyezden dünyada ilk kez pide yaptım. İnşallah diğer meslektaşlarımız da arkamızdan gelirler. Sağlığını düşünen herkes siyez ekmeği yemeli. Şeker, kabızlık, kolesterol ve kolon kanserine kadar rahatsızlıkları olan herkes yemeli ekmeği" dedi. Siyez ekmeği sayesinde 17-18 kilo vermesinden dolayı dükkanlarında siyez pidesini kullandıklarını belirten Erkan Yurtsever, "Ben siyez ekmeği sayesinde 17-18 kilogram verdim. Daha sonra bu ekmeği kebapta kullanmak istedik ve Fahri abiyle tanıştık. Pidesi yapılınca kebapta kullandık. Vatandaşlar da gerekli ilgiyi gösterdi" dedi.

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