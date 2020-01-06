Ameliyat edilmezse bobo görmeyecek

Mersin'de, katarak nedeniyle görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo' adlı köpeğin tekrar görmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor. Köpeğin sahibi Ferda Şahin, kentte tedavi imkanı olmayan Bobo'nun operasyon için İstanbul ya da Ankara'ya gönderilmesi gerektiğini, ancak ameliyatı karşılayacak maddi imkanının olmadığını söyledi.Ev kadını Ferda Şahin'in 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplendiği Bobo, yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başladı. Katarak olduğu belirlenen Bobo, 1 ay önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Bunun üzerine Şahin, kentte veterinerle yaptığı görüşmede Bobo'nun Ankara ya da İstanbul'daki bir pet kliniğinde özel olarak ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.Ferda Şahin, veterinerlerin tavsiyesi ile yaptığı araştırmada İstanbul'daki pet kliniğine ulaşarak, sorunu anlattı. Klinik yetkilileri Bobo'nun ameliyatını yapabileceklerini, bunun içinde yaklaşık 6 bin TL gerektiğini bildirdi. Şahin, ameliyat için maddi gücünün olmadığını belirterek, "Ev kadınıyım. Bobo 12 yıldır bizimle birlikte yaşıyor. Köpeğimin tedavisini Mersin'de yapabilecek doktor yok. Ancak İstanbul'da, Ankara'da kliniklerde özel cihazlarla yapılabiliyor" dedi. Bobo'nun içinde bulunduğu durum nedeni ile çok acı çektiğini ifade eden Şahin, "Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Çünkü uzmanlar tarafından yapılması gereken bir ameliyat kalıcı körlüğe kadar gidebiliyor. Bobo'nun tek bir şansı var. Bu şansı ona verelim. Ağzı var, dili yok, derdini anlatamıyor. Sağa sola çarpıyor, acı çekiyor. Elimden de bir şey gelmiyor. İmkanı olanlardan yardım istiyorum. Bobo'nun gözlerini açtıralım" diye konuştu. Hayvansever Öğretmen Yasemin Durgun da, Bobo'nun özel bir köpek olduğunu kaydederek, "Biz Bobo'nun sesi olmak istiyoruz. Katarak oldu ve göremiyor. Gözlerinin açılmasını istiyoruz. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Yardım bekliyoruz. Hayvanlar, sahipleri öldükleri zaman gelip mezarı başında bekliyorlar. Onların da duyguları var. Bir yere çarptığı zaman canı acıyor. Psikolojisi bozuldu. Lütfen yardım elinizi uzatın" ifadelerini kullandı.

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