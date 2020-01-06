‘Bu takım şampiyon olmazsa sıkıntı var’ Adana Demirspor’un yıldızı Erkan Zengin: “Futbolcular çok zeki, hoca, kadro ve başkan inanılmaz bir grup... Şampiyon olmazsak sıkıntı var demektir”

Giriş Tarihi: 6.1.2020