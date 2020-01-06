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‘Bu takım şampiyon olmazsa sıkıntı var’

Adana Demirspor’un yıldızı Erkan Zengin: “Futbolcular çok zeki, hoca, kadro ve başkan inanılmaz bir grup... Şampiyon olmazsak sıkıntı var demektir”

Giriş Tarihi: 6.1.2020
‘Bu takım şampiyon olmazsa sıkıntı var’
Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı'ndan arkadaşı Zlatan İbrahimovic'in Milan'a transfer olmasıyla ilgili konuştu. 34 yaşındaki futbolcu, "Milan'a gitmesi sürpriz değil. 38 yaşında ve dünyanın her yerinde oynadı. Milan da hafif gelir onun için" dedi. Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren yeni takımıyla ilgili konuşan Erkan, "Adana Demirspor'da bulunmaktan mutluyum. Taraftar, futbolcular herkes iyi bir grup oluştu. Bundan sonra çok iyi çalışıp şampiyon olacağız. Bu yüzden geldik buraya" diye konuştu.
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‘Bu takım şampiyon olmazsa sıkıntı var’
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