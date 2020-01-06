Foto Grafi göz kamaştırdı

ADANA Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) bünyesinde, Ertuğrul Ay'ın eğitmenliği ve küratörlüğünde AFAD üyesi 19 fotoğraf sanatçısının katıldığı, yaklaşık 1,5 yıl süren Foto Grafi Işık Atölyesi'nin Mavi Kuş temalı fotoğraf sergisi göz kamaştırdı. 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Davetliler sanatçıların çektiği birbirinden güzel fotoğrafları hayranlıkla inceledi. Fotoğrafta ana faktörün ışık olduğunu vurgulayan Ertuğrul Ay, 1,5 yıl süren atölye çalışması sürecinde ışığın önemi ve kullanım biçimi, fotoğrafta ışık akımları, kurgu, mekan seçimi, konuların bütünlüğü, aksesuar kullanımı ve fotoğrafa anlam yükleme konularında uzun ve detaylı çalışmalar yaptıklarını ve çalışmalar sonucunda bu güzel eserlerin ortaya çıktığını belirtti. Küratör Ertuğrul Ay; şarkıcı Bülent Ortaçgil'in seslendirdiği Mavi Kuş şarkısından esinlenerek ortaya çıkan sergi konusunun yaşamdan kesitler olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımın sıra dışı fotoğraflarının her birinin ayrı bir hikayesi bulunmakta, insanın iç dünyasının dışa vurumunu yansıtmaktadır, bu güzel fotoğraflar için onları gönülden kutluyorum" dedi. Sergi 18Ocak 2020 tarihinde AFADSanat Galerisinde tekrardan sergilenecek.

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