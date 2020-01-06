Gaziantep’in lezzetleri QR kodu ile tanıtılacak

BÜYÜKŞEHİR Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında bakır şekerlik içine yerleştirilen QR kodu okutanlar Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan yöresel yemek tariflerine ulaşacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin yöresel lezzetlerinin tariflerini, çeşitli noktalara yerleştirilecek QR kodlu bakır şekerlikle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Belediyenin Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, Gaziantep mutfağının tanıtımına katkı sağlamak üzere çalışma yaptı.Bakır şekerlik içine yapılan QR kod uygulamalı yemek tarifleri, hem İngilizce, hem Türkçe olarak hizmete sunuldu. Bakır şekerlikteki kodun taratılması sonucu ulaşılan katalogda 22 çeşit yemeğin tarifi yer aldı. Şekerlik, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam odası olmak üzere havalimanına, otellere, iş yerlerine, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarına konulacak. Belediyeden yapılan açıklamada Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, cep telefonlarıyla tarama işlemi yapıldığında doğrudan söz konusu yemeğin tarifine ve yapımında kullanılan malzemelere ulaşabileceğini aktararak, "Bu uygulamayla, hem Gaziantep yemekleri tanıtılacak, hem de Antep gastronomisi teknolojiyle bağdaşlaştırılacak" denildi.

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