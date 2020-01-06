Gaziantep’te ebeveynlere cihaz desteği verildi

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin" projesi kapsamında bebek sesi algılayıcısı hediye edilen 320 işitme engelli ebeveynin hayatı kolaylaştı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, 160 aileyle başlayan projede daha fazla aileye ulaşmak için engelli dernekleri ve nikâh daireleriyle iş birliği yaptıklarını bildirdi. Tolay, işitme engelli ebeveynlerin bebekleriyle iletişim kurmak için kullandıkları cihazların pahalı olduğunu, bu nedenle ülkemizde pek kullanılamadığını söyledi. İşitme engelli ailelerin yüksek maliyet nedeniyle cihazı alamayınca akrabalarından bebek bakımı için destek aldığını ve ciddi sorunlar çıkabildiğini, bu nedenle proje geliştirip cihazı ücretsiz dağıttıklarını belirtti. Dr. Tolay, "Anne, cihazı beline bağlayabiliyor, titreşimi var, ışık da yanıyor. Anlıyor ki bebeği ağladı, bebeğiyle ilgileniyor"dedi.