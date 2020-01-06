Melih ABİ: Kürkçüler’de çiftçi zor durumda, insanlar canını zor kurtardı

Yağmurla ilgili bir yazı daha. Geçen yağmurda en büyük darbeyi Kürkçüler Mahallesi (köyü) yedi… Sel sularına kapılan araçlar, yine sulara kapılan araçtan kendini dışarı zor atanlar! Ayrıca ektiği patatesler sel sularına karışınca tüm emekleri boşa giden çiftçiler! Maalesef Adana uzun yıllar böyle bir felaket görmemişti. Verimli araziler hala su altında! Sular çekilmedi. Çiftçi zorda. Fatih Doğan, "Aracımla Kürkçüler'e giderken battım. Bir anda her taraf su altında kaldı. Bir süre içinde bekledikten sonra zor kaçtım" diyor. Yazık oldu çiftçiye de, köylülere de!ADANA bu yıl yağmura boğuldu.Yer altı sularla doldu.Özellikle rögarlar tıkandı.Hiçbiri açılmadı.Kanalizasyonlarda yaşayan canlılar yüzeye çıktı.Bir okurumuz aradı."Adana'yı fareler bastı!" dedi. Hem de öyle küçük fareler değil. Kocaman!İşyerlerine, yol düzeyindeki evlerin içine kadar giriyorlarmış.Bu konuda zehirleme yöntemiyle önlem alınmaya başlanmış.Ama 'o kadar sıkıntının içerisinde bir bu eksikti' diyorlar.Evinizin kapısını penceresini açık bırakmayın.Bir sürprizle karşılaşmayın Bu arada belediye afişlerle milleti kandırsın...Şehri fareler basmış haberleri yok mu?

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