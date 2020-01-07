AFAD’dan Gönüllülük Projesi

Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında Çukurova Üniversitesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Akif Kansu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesini hedefleyen AFAD Gönüllülük Projesi tanıtım toplantısı saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı doğal afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğun deprem riski olan bölgelerde yaşamakta olduğunu söyledi. Doğal afet ve depremler konusunda daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Elekcioğlu, afet bilinci konusunda eğitimin şart olduğuna vurgu yaptı. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın katılımcılara AFAD Gönüllülük Projesi hakkında bilgi verdi.

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