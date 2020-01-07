Başkan Gültak müjdeyi verdi

Havalimanı'nın 2 yıl içinde bitirilmesi planladığını belirten Mersin Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan da projeyi yakından takip ediyor" dedi. Gültak, "Havaalanı bittiği andan itibaren Kazanlı ve Adanalıoğlu'nun da kaderi değişecek. Şuan iki pisti bitti. Alt Yapısı bitti, sadece üstyapısı kaldı" dedi. Gültak, "Büyük firmalar da bu işe talip. İhalesi açıldığı anda Türkiye ve dışarıdan bu işi yapan büyük firmalar, biz yaparız diyorlar. İki yılda havalimanı bitecek inşallah. Bu havalimanına tüm kargo uçakları inebilecek, dünyanın farklı ülkelerine de bu havalimanından uçaklar gidebilecek. Yapımı bittiği anda, İstanbul Havalimanından sonra ülkemizin ikinci büyük havalimanı olacak. Bu hem turizmi etkileyecek, hem de çiftçilerimizi etkileyecek. Ürünler, uçak kargo ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok ülkesine gönderilebilecek" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da projeyi yakından takip ettiğini belirten Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak, "Sayın Başkanımızla her görüştüğümüzde, Lütfi Elvan bakanımıza ve bize soruyor. Lütfi Elvan ve milletvekillerimize de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca kilitlenen imar sorununun çözümü içinde büyük yol aldıklarını belirten Başkan Gültak, "Kentte, 25 yıldır devam eden imar sıkıntısını da ortadan kaldırdık. DSİ, tarım ve diğer kurumlardan gelmez denilen görüşleri aldık" dedi. Gültak, " Büyükşehir Meclisi'nden geçti ve şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazıldı. Oradan uygun yazılar gelecek, sonra tarım bakanlığına gidecek. Oradan da uygun yazılar geldikten sonra artık Büyükşehir Belediyesi; 2. etap dediğimiz, Akdeniz'in doğusunu ilgilendiren imar sıkıntısı olan bölgelerin hepsini bizle beraber çalışacak. Çok şükür hep beraber çalıştık ve şehrin kilitlenmiş olan imarı noktasında da birlik beraberlik içinde yol aldık" dedi.

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