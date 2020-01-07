Çukurova Üniversitesi Senatosu toplandı

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Senato ve Yönetim Toplantısı Mithat Özsan Amfisi
'nde gerçekleştirildi. Senatörlerin katılımıyla
yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar
başkanlık etti. Çukurova Üniversitesi Senatosu
'nda gündem maddelerinin
görüşülmesinden önce 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
'ü anma törenini
hazırlayan, organizasyonda yer alan akademisyen,
öğrenci ve idari personele Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar
tarafından tek tek teşekkür
belgesi takdim edildi. Ayrıca Dünya Güreş Şampiyonası Bedensel Engelli Gençler
kategorisinde 55 kiloda, Rus rakibini
mağlup ederek dünya şampiyonu olan Fatih Kamuz
'a da teşekkür belgesi takdim edildi.