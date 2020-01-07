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Senatosu toplandı

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Çukurova Üniversitesi Senatosu toplandı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Senato ve Yönetim Toplantısı Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi. Senatörlerin katılımıyla yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlık etti. Çukurova Üniversitesi Senatosu'nda gündem maddelerinin görüşülmesinden önce 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenini hazırlayan, organizasyonda yer alan akademisyen, öğrenci ve idari personele Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından tek tek teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca Dünya Güreş Şampiyonası Bedensel Engelli Gençler kategorisinde 55 kiloda, Rus rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olan Fatih Kamuz'a da teşekkür belgesi takdim edildi.
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Çukurova Üniversitesi Senatosu toplandı
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