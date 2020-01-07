Çukurova Üniversitesi Senatosu toplandı

BUGÜN NELER OLDU

ÇUKUROVA'nde gerçekleştirildi. Senatörlerin katılımıylayapılan toplantıyabaşkanlık etti.'nda gündem maddeleriningörüşülmesinden önce'ü anma töreninihazırlayan, organizasyonda yer alan akademisyen,öğrenci ve idari personeletarafından tek tek teşekkürbelgesi takdim edildi.kategorisinde 55 kiloda, Rus rakibinimağlup ederek dünya şampiyonu olan'a da teşekkür belgesi takdim edildi.